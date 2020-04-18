AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أعلى حصيلة.. السودان يعلن تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

السبت 18/أبريل/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، وذلك في أعلى حصيلة يومية يشهدها السودان منذ تفشي الوباء. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" :"بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الإعلام السودان، فيصل محمد صالح إن السلطات ستفرض العزل العام على العاصمة الخرطوم.

وفي إجراء ذي صلة، أعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، حظر نقل جميع الركاب على الطرق التي تربط بين مختلف مدن البلاد.

ويوم الأحد، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمر طوارئ في البلاد، في إطار جهود كبح انتشار وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بفيروس كورونا بالجزائر

مصر تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن حالة طوارئ عامة بسبب الوباء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا

أعلى حصيلة يومية.. إندونيسيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

روسيا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا عربي في 24 ساعة.. 84 حالة إصابة

ترشيحاتنا

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

أول تعليق لأحد مختطفي الدمام بعد بيان النيابة العامة السعودية

باقي على رمضان 2020 أسبوع .. فاحذر صيام هذا اليوم إلا إذا كان قضاء أو نذرا

هنا الزاهد تبهر جمهورها بفيديو جديد على التيك توك ... شاهد

من الحب للجواز.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة القصة الكاملة

وزير الخارجية الأمريكى.. الدول ستعيد النظر في استخدام هواوى بسبب تكتم الصين على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد