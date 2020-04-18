في أعلى حصيلة.. السودان يعلن تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات





أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، وذلك في أعلى حصيلة يومية يشهدها السودان منذ تفشي الوباء.





وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" :"بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات".





وفي وقت سابق، أعلن وزير الإعلام السودان، فيصل محمد صالح إن السلطات ستفرض العزل العام على العاصمة الخرطوم.





وفي إجراء ذي صلة، أعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، حظر نقل جميع الركاب على الطرق التي تربط بين مختلف مدن البلاد.



