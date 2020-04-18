AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: الشرق الأوسط قد يتفادى مصير أوروبا وأمريكا في أزمة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك وقت للتحرك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفادي الفوضى التي قد يسببها الانتشار الحاد لجائحة كورونا في المنطقة.

أشار مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، إيفان هوتين، إلى أن "هناك فرصة حقيقية للتحرك في المنطقة، لأن وتيرة تنامي الإصابات لم تكن سريعة".

وذكر المسؤول أن أكثر من 110 ألف إصابة وأكثر من 5500 حالة وفاة تم تسجيلها حتى الآن في 22 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وهي المنطقة التي تمتد، بحسب المنظمة، من المغرب إلى باكستان).

وذكر هوتين أن هذه الإحصائيات "متواضعة"، مقارنة مع مليوني حالة إصابة و140 ألف وفاة تم تسجيلها بصورة رسمية عبر العالم.

وقال المسؤول إنه من الصعب في الوقت الحالي شرح أسباب التنامي الضعيف نسبيا لحالات الإصابة في المنطقة، باستثناء إيران التي سجلت أكثر من 77 ألف إصابة ونحو 5 آلاف وفاة. ولم يستبعد أن الحديث يدور عن عوامل ديموغرافية، علما أن دول المنطقة هي دول "شابة للغاية".

ولفت هوتين أيضا إلى أن الدول التي تمزقها نزاعات مسلحة أو تعيش "حالة طوارئ" مزمنة، مثل اليمن أو ليبيا أو سوريا، لا وجود فيها تقريبا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ 433 حالة

آخر أخبار كورونا لحظة بلحظة.. أكثر من 212 ألف مصاب في 150 دولة | تفاعلي

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

بعد تمكنها من القضاء على كورونا..الصين تفتح بعض الأماكن السياحية..فيديو

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4495

ترشيحاتنا

نيللي كريم: ممنوعة من البكاء في أعمالي لمدة 6 أشهر بأمر الطبيب

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد

حقيقة إخلاء قصر العيني لاكتشاف أكثر من 200 حالة كورونا

أخطاء تقع فيها الزوجة عند توقيع عقد الطلاق للشقاق

حكم سماع القرآن بدون إنصات في العمل وأثناء تنظيف البيت.. فيديو

مستشار رئيس الجمهورية: العقار الياباني لعلاج مرضى كورونا وصل مصر وبدأ تجريبه"فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ هاري وميجان بعد كورونا.. يوزعان الطعام في سرية تامة

90 ألف دولار سعر مجوهرات هيفاء وهبى في احدث إطلالة

العثور على طفلة اختطفتها والدتها منذ 6 سنوات