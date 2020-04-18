أنيقة و عصرية .. 15 صورة تكشف إطلالات كارولين عزمى فى عيد ميلادها

حرصت الفنانة كارولين عزمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
تعد كارولين عزمى من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات البسيطة و العصرية وغير المبالغ فيها، كما تميز هند بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيك و الفورمال.
كما تحرص كارولين عزمى على تنسيق قطع الإكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها وصيحات المكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.