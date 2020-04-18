جوارديولا يتمسك بعدم رحيل خيسوس عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية موقف مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، من الاستغناء عن خدمات اللاعب جابرييل خيسوس خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





وذكرت تقارير، في الفترة الأخيرة أن نادي يوفنتوس يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي نهاية الموسم الحالي.





وحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن جوارديولا لا يرغب في الاستغناء عن خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأفادت أن المدرب الإسباني ينوي إخبار إدارة مانشستر سيتي بعدم الموافقة على بيع خيسوس، وألا تحدد سعرًا له.





وأشارت إلى أن جوارديولا يرى أن خيسوس قادر على أن يصبح أحد أفضل ثلاثة مهاجمين مركزيين في العالم في السنوات القليلة المقبلة، وإنه لم يصل بعد إلى إمكانياته الكاملة.





وأوضحت أن جوارديولا آمن بخيسوس منذ أول مرة رآه، وكانت مكالمته الهاتفية المباشرة هي التي أقنعت اللاعب بخطوة التوقيع مع مانشستر سيتي في عام 2017.





وأكدت كذلك أن جوارديولا يتتبع مسار تطور خيسوس في كل جلسة تدريب، ويؤمن به بقوة، ويأمل ألا يفقد جوهرته، كما يصفه.





يُذكر أن العقد الحالي لخيسوس سينتهي مع مانشستر سيتي في عام 2023.