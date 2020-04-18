AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمواجهة تبعات كورونا.. ترامب يعلن برنامج إغاثة بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين

السبت 18/أبريل/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن "هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله".

وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة.

من جانبه، قال وزير الزراعة الأميركي إنه يعتزم شراء أغذية بنحو 3 مليارات دولار وسيتم إيداعها في بنوك الطعام لخدمة الأميركيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلًا

ترامب .. و«الكورونا يا امة الكورونا»

وزارة الزراعة الأمريكية تنفق 15.5 مليار دولار لدعم المزارعين

خطوة غير مسبوقة.. ترامب يهدد بإغلاق الكونجرس بسبب التظاهرات ضد كورونا

ترامب: سنخصص 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

أول ظهور لـ هاري وميجان بعد كورونا.. يوزعان الطعام في سرية تامة

انفراجة في أزمة سفر حمد الله لبلاده بعد تعهده بعدم معاناته من أعراض كورونا

الإفتاء: الانتحار من الكبائر.. والمنتحر ليس بكافر

قنبلة موقوتة.. الإقبال على شراء لحوم الكلاب والقطط للوقاية من كورونا

بن عيادة لـ صدى البلد: لا أخشى فشل التجربة الجزائرية في مصر.. وبن شرقي الأفضل بأفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير