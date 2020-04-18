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رياضة

البرازيلي فرناندينيو: سأدرس إمكانية اللعب في الدوري الأمريكي

السبت 18/أبريل/2020 - 07:57 ص
فرناندينيو
فرناندينيو
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محمد رشاد
كشف لاعب فريق مانشستر سيتي، فرناندينيو، موقفه من إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي عند رحيله عن النادي الإنجليزي.

وكان اللاعب البرازيلي قد وقع عقدًا جديدًا مع كتيبة بيب جوارديولا، في يناير الماضي، حيث أصبح ساريًا حتى صيف 2021.

وعندما سُئل عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي، قال فرناندينيو في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "لقد فكرت في هذا الدوري، إنها خطوة سأدرسها في المستقبل بالتأكيد".


وأضاف: "أنا وعائلتي مستقرون في مانشستر، إنها أجمل مدينة، كل شخص بها لديه شغف بكرة القدم، هم يحبونها ، منذ وصولي إلى هنا، شعرت بالحب والاحترام من الجماهير، هذا أمر جيد، يمنحك دافعًا إضافيًا للعمل بجد داخل وخارج الملعب".

وأردف: "أفتقد بلادي، ولكن في النهاية أنا أقوم بعملي".
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