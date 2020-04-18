واتس آب WhatsApp يختبر ميزة جديدة لمكالمات الصوت والفيديو.. التحديث القادم

يضم تطبيق التراسل الفوري WhatsApp واتسآب العديد من المستخدمين حول العالم والذين قد وصل عددهم إلى حوالى 2 مليار مستخدم، ويقوم المستخدمون بتبادل الرسائل الفورية والصور والفيديو إلى الأصدقاء والأهل حيث يعتبر التطبيق أفضل وأسرع وسيلة في وسائل التواصل الاجتماعى. الفوري





وبحسب ما ذكره موقع Phonearena التقني، فإن WhatsApp يقوم بعمل تحديثات تهدف إلى السماح لعدد كبيرمن المستخدمين بالمشاركة في مكالمات الصوت والفيديو، وتخطط لزيادة عدد المشاركين فى المكالمات الصوتية والفيديو الجماعية عبر أجهزة Android و iOS.





ويمكن لمستخدمي WhatsApp الآن بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 4 أشخاص، لكن التحديث القادم سوف يزداد عدد المشاركين الذين يمكنك دعوتهم في مكالمة صوتية أو فيديو إلى 6 على الأقل، لكن الرقم النهائي لم يحدد بعد.





وساعدت الأزمة العالمية الحالية إلى زيادة استخدام خدمات الاتصالات بسبب انتشار فيروس كورونا ، الأمر الذي أدي لعدم رؤية الأهل والأصدقاء وأصبح الحل الوحيد هو استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعى، ولكن العديد من هذه التطبيقات تتطلب تحديثات.





ولكن التحديثات الجديدة القادمة سوف تكون أكثر صعوبة، وبعد القرارات السابقة التي فرضتها الشركة منذ ظهور COVID-19 للحد من انتشار المعلومات الكاذبة .