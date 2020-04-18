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تعليم

#الكليات_العملية يتصدر تويتر.. ومغردون: قرار وزير التعليم العالي يحتاج إلى إعادة نظر

السبت 18/أبريل/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي #الكليات_العملية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن اتخاذه عدة قرارات حاسمة بشأن الجامعات.

 وجاءت تغريدات الطلاب كالتالي:
 تاخدو قرار الاكتفاء بالبحث بدل الامتحانات للمواد النظريه في كل الكليات والجامعات والمعاهد والجزء العملي في الكليات العمليه تترحل للسنه الجايه او تترحل لسنه الامتياز او بعد انقطاع الازمة.


يا سيادة الوزير احنا قبل ما بنخاطب سيادتك كـ وزير تعليم احنا بنخاطب حضرتك كـ أب لينا، كلنا مش متخيلين بصراحة وجهة النظر اللي بتطالب ان الترم يتلغي ونطبق التجربة السعودية وننجح الطلبة في المواد من غير تقييم !! تحديدا في الكليات العملية لان المشكلة فيها اكبر ..


مين يتحمل مسؤولية المادة العلمية اللي الطالب مدرسهاش دي واللي الكلية هتديله شهادة تخرج بإنه اتمها وده فعليا محصلش

 انا شايفة أحسن القرارات اللي ممكن تتاخد ان الكليات النظرية تعدي الترم عادي و ينجحوا و الكليات العملية تمتحن عملي بس بعد زوال الغمة و كدا كل الأطراف تبقي مرضية و زي الفل و اهو قضا أخف من قضا

اقسملك بالله ان مينفعش الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات تتذاكر من غير شرح لازم ندرس موضوع الكليات العملية الكليات العملية المفروض الترم يتلغى قبل النظرية حرام

انا مرعوب من كلمه الا الكليات العمليه ال ممكن تتقال النهاردة

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات يدير الأزمة بفلسفة محددة، خاصة أن الوزير كشف له أن طلاب الجامعات يختلفون عن طلاب مراحل النقل والتعليم الأساسي، وأنه لا يمكن أن يتم تكرار التجربة لكن سيتم وضع آليات ستعلن فى أوقات محددة لها.

فيما أكد وزير التعليم العالى أن هناك جامعات عملية لا يمكن أن يتم تخطى العام الدراسي بدون أن يحصلوا على دروسهم العلمية كاملة، كالأطباء على سبيل المثال فطلاب كليات الطب لا يمكن أن يتخطوا العام بدون الحصول على جميع العلوم التطبيقية.

    الفكره ف الكليات العمليه هيمتحنو ازاي الموضوع فعلا صعب، ربنا يقدم اللي فيه الخير و يخلصنا من الازمه دي بقا
    — M&Ms🍫😋 (@Mestika193) April 12, 2020


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