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سيارات

7 أشياء احذرها قبل ارتداء النظارة

السبت 18/أبريل/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار

النظارات الشمسية من أهم الأدوات التي لا غنى عنها خلال القيادة في الصيف، لحماية عينك من الشمس، كما أنها تحجب الرؤية لدى العديد لمدة ثوان وبالأخص فى الساعات الأولى من الصباح بسبب أشعة الشمس الشديدة، والتى من الممكن أن تسبب العديد من الكوارث والحوادث على الطرق.

 

ولكن قبل أن ترتدي النظارة يوجد بعض النصائح المهمة التى يجب اتباعها، وهي:


1-  تجنب ارتداء النظارات ذات الأسعار المنخفضة لأنها تضر العين.

2-  يجب أن يكون شكلها العام كبيرا لكي تغطي العين جيدا دون إعاقة الرؤية.

3-  درجة حامية تنتمي إلى 3 وهي المناسبة لمنطقة البحر المتوسط.

4-  يجب أن تكون النضارة لديها القدرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح المواجهة.

5-  يجب أن تكون عدسات النظارة مستقطبة.

6-  ارتدي درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر، والتي تظهر ألوان الأشياء الأخرى بشكل طبيعي.

7-   يمكن ارتداؤها متدرجة الألوان على أن يكون اللون الفاتح بأسفلها ليسهل رؤية لوحة عدادات السيارة.

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