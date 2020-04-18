مين يلومنا لـ أحمد سعد من مسلسل البرنس تقترب من المليون مشاهدة

حققت أغنية مين يلومنا، للفنان أحمد سعد ، من مسلسل "البرنس"، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "عشنا عمر وهم الدم عمره ما يبقى مياه والأصول ف الدنيا حبل احنا اللي ماسكين غيرنا سايب.. خدنا من أقرب حبايب جرح عنوانه الأذية.. واللي كنت أنا فاكره ضهري.. استحلى قهري لآخري جايب.. معنى حضن الأهل واضح.. في القلوب مقلوب لضده.. كل ما افتح قلبي ليكو القسوة فيكو اوام تصده.. اللي كان عامل كبير وهو اصغر عقل شوفته.. قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عيشته.. لو على اللي وصلني منكو.. حق جرحي قتيل عليه.. ضلمة الإحساس دي أكبر درس أنا منكم عرفته".





أغنية "مين يلومنا" من مسلسل "البرنس" كلمات سارة سعيد، لحن هيثم نبيل، توزيع عادل حقي.



