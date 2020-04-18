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وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى 33 ألف حالة

السبت 18/أبريل/2020 - 09:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل عن منظمة الصحة العالمية، بتخطي عدد الوفيات بفيروس كورونا  فى الولايات المتحدة الأمريكية 33 ألف حالة بعد تسجيل 4491 وفاة جديدة.


يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن  26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس. 

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