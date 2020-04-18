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أخبار العالم

السودان يسجل 4 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:25 ص
السودان تسجل 4 وفيات
السودان تسجل 4 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، السبت، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، بالإضافة إلى 4 وفيات، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن الخرطوم سجلت 27 إصابة من إجمالي الحالات المسجلة، ومن بينها إصابتين لأجنبيين، وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3، اثنتان من ولاية النيل الأبيض، وحالة سجلت في ولاية الجزيرة.

وفيما يتعلق بالوفيات المسجلة، فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم، حسبما ذكرت وزارة الصحة، ومع الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورنا المستجد في السودان إلى 66، في حين بلغ تعداد الوفيات 10.

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