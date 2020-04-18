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حوادث

قبل ترويجها فى شم النسيم.. ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو استروكس

السبت 18/أبريل/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائهما خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.


تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ (خدمة كمين الجيزة)، من ضبط كل من "محمد. ح"، 20 سنة، عاطل، مقيم السلام – القاهرة، و"أنيس. م"، 21 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 250 جراما ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وترويجها على عملائهما وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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