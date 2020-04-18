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محافظات

إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية

السبت 18/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم، السبت، عن إجراء أول جلسة غسيل كلوى طوارئ لمصاب بفيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد، أصيب بمضاعفات حادة بالكلى بسبب الإصابة بالفيروس. 

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن تقدمه بجزيل الشكر لمقاتلي الجيش الأبيض بالحجر الصحى بتمى الأمديد، مناشدا جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعليمات وزارة الصحة.

وقال إن باقى الحالات بمستشفى الحجر بتمى الأمديد والمدينة الجامعية يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي، وسيتوالى خروجهم تباعابعد إتمام شفائهم، مقدما التحية والتقدير لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات، بالإضافة لتقديم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى على ما قدموه، وكذلك الإسعاف المصرى.
إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية
إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية
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