إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم، السبت، عن إجراء أول جلسة غسيل كلوى طوارئ لمصاب بفيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد، أصيب بمضاعفات حادة بالكلى بسبب الإصابة بالفيروس.





وأعرب وكيل وزارة الصحة عن تقدمه بجزيل الشكر لمقاتلي الجيش الأبيض بالحجر الصحى بتمى الأمديد، مناشدا جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعليمات وزارة الصحة.



