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فن

محمد رجب ينشر صورة داخل سيارته في أحدث ظهور له

السبت 18/أبريل/2020 - 10:09 ص
محمد رجب
محمد رجب
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رجب صورة له داخل سيارته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير.

يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.


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