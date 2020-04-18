وليد البطوطي: السياحة لن تكون مهنة مخاطر بفضل صندوق التأمينات الجديد

طالب وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق، العاملين في قطاع السياحة بالانضمام إلى صندوق السياحة والآثار الجديد، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تأمين صحى للمرشدين السياحيين، وكان هناك عدد قليل مؤمن عليهم فقط، إلا أن هذا الأمر سوف يتغير بإنشاء هذا الصندوق.





وأضاف "البطوطى"، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن نقابة المرشدين السياحيين لديها أعداد ولكن لم يكن هناك من يشترك في التأمين، إلا أن الآن مع إنشاء الصندوق سيكون الأمر ملزما عليهم جميعهم، مؤكدا ضرورة الاشتراك في الصندوق.





وأشار إلى أن صندوق التأمين الخاص بالسياحة يقوم بعمل معاشات لجميع العاملين به وبطاقات تموين، لافتا إلى أنه لم يكن هناك إمكانية لإنشاء تأمين صحى لهم، كما أنه مستقبلا سيوفر للمشترك دخلا شهريا منتظما.





وأوضح أنه تم إعلان إنشاء الصندوق أمس، إلا أن تفعيله سيستغرق القليل من الوقت حتى يقدم الأشخاص على الاشتراك، مضيفا أن السياحة لن تصبح مهنة مخاطر بعد الآن بسبب إنشاء ذلك الصندوق.



