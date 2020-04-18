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رياضة

عصام عبد الفتاح لـ صدى البلد: تنظيم أمم أفريقيا منح مصر المنافسة على استضافة كأس العالم 2030

السبت 18/أبريل/2020 - 10:35 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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يسرى غازى
أكد عصام عبد الفتاح، عضو مسئول التطوير بلجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قدرة مصر على استضافة بطولة كأس العالم ٢٠٣٠.


كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن منذ فترة عن اعتزام مصر التقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.


وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مصر تمتلك البنية التحتية من الملاعب والاستادات والإنشاءات التى تؤهلها إلى استضافة الحدث العالمي بجدارة".


وأضاف أن مصر لديها فنادق عالية المستوى ومدن ساحلية، فضلا عن شبكة طرق جيدة تؤهلها للمنافسة على نيل شرف التنظيم للبطولة العالمية.


وأوضح أن مصر لديها الوقت الكافى خلال العشر سنوات القادمة من أجل الاستعداد بقوة لتنظيم الحدث العالمي باعتبار مصر دولة كبيرة ورائدة فى تنظيم البطولات القارية والعالمية.


وشدد على أن تنظيم مصر بطولتى أمم أفريقيا للكبار والمنتخبات الأوليمبية العام الماضى أعطى انطباعا للعالم أن مصر باستطاعتها المنافسة على تنظيم أي حدث عالمي.
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