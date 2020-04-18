عصام عبد الفتاح لـ صدى البلد: تنظيم أمم أفريقيا منح مصر المنافسة على استضافة كأس العالم 2030









كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن منذ فترة عن اعتزام مصر التقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.







وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مصر تمتلك البنية التحتية من الملاعب والاستادات والإنشاءات التى تؤهلها إلى استضافة الحدث العالمي بجدارة".









وأضاف أن مصر لديها فنادق عالية المستوى ومدن ساحلية، فضلا عن شبكة طرق جيدة تؤهلها للمنافسة على نيل شرف التنظيم للبطولة العالمية.









وأوضح أن مصر لديها الوقت الكافى خلال العشر سنوات القادمة من أجل الاستعداد بقوة لتنظيم الحدث العالمي باعتبار مصر دولة كبيرة ورائدة فى تنظيم البطولات القارية والعالمية.







