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أخبار البلد

التنمية المحلية تتصدى بحزم لأول مخالفة بناء بدون ترخيص بحي مدينة نصر بالقاهرة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:15 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لأول حالة بناء بدون ترخيص علي قطعة أرض في حي مدينة نصر أول، ونجحت الوزارة في منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذي قررته الحكومة وحاولوا الشروع في البناء بدون ترخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 شهور.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الوزارة تلقت شكوي من أحد المواطنين بقيام بعض الاشخاص بالبناء علي قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة بلوك 19 بمدينة نصر أول.

ووجه الوزير شعراوي بسرعة التواصل مع حي شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، وعلي الفور توجه مساء أمس "الجمعة" رئيس الحي ومهندس ادارة الإسكان ومدير المتابعة والاشغالات الي القطعة المذكورة، وتبين أن القطعة سابق اصدار ترخيص مباني لها و تم ايقافه بقرار لوجود نزاع قضائي على ملكية الارض، كما تبين وجود تشوينات من الاسمنت ومواد البناء و حديد التسليح و ماكينة خاصة بحفر الاساسات تمهيدًا للبدء في عمل خوازيق بالموقع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن رئيس الحي صادر مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأشاد اللواء محمود شعراوي بسرعة تحرك المسئولين بمحافظة القاهرة لمنع المخالفة في المهد، مشددا علي ضرورة استمرار المتابعة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمنع أي مخالفات والتصدي بكل قوة لاي مخالفات في المهد.
التنمية المحلية تتصدى بحزم لأول مخالفة بناء بدون ترخيص بحي مدينة نصر بالقاهرة
التنمية المحلية تتصدى بحزم لأول مخالفة بناء بدون ترخيص بحي مدينة نصر بالقاهرة
التنمية المحلية تتصدى بحزم لأول مخالفة بناء بدون ترخيص بحي مدينة نصر بالقاهرة
التنمية المحلية تتصدى بحزم لأول مخالفة بناء بدون ترخيص بحي مدينة نصر بالقاهرة
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