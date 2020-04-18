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محافظات

أوقاف السويس تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

السبت 18/أبريل/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
قدمت مديرية أوقاف السويس، بقيادة وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي فرج وجميع قيادات الدعوة والعاملين، خالص التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قدم وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس والقمص انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس وقيادات الكنيسة بالسويس بعيد القيامة المجيد.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف تقديم التهاني بعيد القيامة المجيد للأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس وقيادات الكنيسة، موجها الأئمة والدعاة لتهنئة إخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، تأكيدا لمبادئ الإسلام الوسطي الحنيف، وأن مصر دائما نسيج واحد مسلمين وأقباط وستظل دائما في وحدة ورباط ضد أي محاولة لشق وحدة المصريين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن علاقة المحبة والمودة بين المصرين جميعا انما يدل علي قوة الوحدة الوطنية بمصر ولا فرق بين مسلم ومسيحي على مر العصور، مشيرا إلى أن الشعب المصري نسيج واحد ويد واحدة في جميع المناسبات والأعياد، متمنيا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
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