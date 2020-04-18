أوقاف السويس تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدمت مديرية أوقاف السويس، بقيادة وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي فرج وجميع قيادات الدعوة والعاملين، خالص التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.





كما قدم وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس والقمص انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس وقيادات الكنيسة بالسويس بعيد القيامة المجيد.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف تقديم التهاني بعيد القيامة المجيد للأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس وقيادات الكنيسة، موجها الأئمة والدعاة لتهنئة إخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، تأكيدا لمبادئ الإسلام الوسطي الحنيف، وأن مصر دائما نسيج واحد مسلمين وأقباط وستظل دائما في وحدة ورباط ضد أي محاولة لشق وحدة المصريين.



