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أخبار العالم

شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت

السبت 18/أبريل/2020 - 10:19 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 280 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن التحاليل والفحوص الإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي 24 فبراير، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن اكتشاف 3 حالات قادمة من إيران مصابة بمرض فيروس التاجي لعام 2019. 

وكان الشخص الأول مواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا، والثاني مواطن سعودي، 61 عامًا، وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن حالتين في نفس اليوم، وفي نهاية 24 فبراير، كان هناك 5 حالات مؤكدة في الكويت.

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