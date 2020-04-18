شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 280 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن التحاليل والفحوص الإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



