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حوادث

سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة سيولة مرورية على أغلب الأنحاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وأفادت مصادر أمنية، بأن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لم تتلق أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث أو مؤثرات على الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة. 

وأشارت المصادر، إلى استقرار الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر في القادم والمتجه من المناطق الشمالية ومدينة نصر والعباسية حتى مناطق وسط البلد ورمسيس والتحرير ونهاية بمناطق الزمالك والعجوزة. 

كما يشهد طريق صلاح سالم استقرارا في الحالة المرورية في القادم والمتجه من مناطق مطار القاهرة ومصر الجديدة إلى مناطق العباسية والقلعة ومصر القديمة.

وتستقر الحالة المرورية على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر إلى الطريق الدائري والمعادي ومدينة حلوان، لا سيما استقرار الحالة المرورية على طريق كورنيش النيل بالاتجاهين من شبرا مرورا بمناطق ماسبيرو والتحرير ووصولا لمناطق المعادي وحلوان. 
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