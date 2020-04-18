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برلمان

وفد إسكان البرلمان يتفقد أعمال إنشاء كوبري السعداء بالكيلو 94

السبت 18/أبريل/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
تفقدت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، أعمال إنشاء كوبري (السعداء) الطريق الساحلي الجديد الكيلو ٩٤، حيث التقى وفد اللجنة مسئولو الشركة المنفذة للاطمئنان على انتظام العمل والالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروع.


وأشاد عماد سعد حمودة، باستخدام بعض المواد المصنعة محليا في عملية الإنشاء، وهو ما يقلل تكاليف الإنتاج بعيدا عن الاستيراد الذي يكلف الدولة مبالغ إضافية، مؤكدا أن تقليل استيراد المواد من الخارج يأتي ضمن توجه الدولة في تعميق الصناعة المحلية بما يساهم في رفع قيمتها عالميا.


واطمأن رئيس لجنة الإسكان وأعضاء اللجنة، على العاملين في المشروع، وما إن كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالأجور أو الاستغناء عن العمالة، حيث تم التأكيد على انتظام العمل وعدم وجود أي مشكلات.


كما أشاد عماد حمودة، بالتزام الشركة بإجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، لا سيما الإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، حيث التزم جميع العاملين بارتداء كمامات، فضلا عن عمليات المتابعة الصحية أولا بأول حرصا على عدم وجود أي إصابات داخل موقع العمل.


رافق اللجنة خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.
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