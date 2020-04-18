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محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: إعلان شروط إقامة شوادر بيع السلع خلال أيام

السبت 18/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، إننا ننتظر قرار الاتحاد بعد رفع تقرير شامل عن الغرف التجارية في مصر للبنك المركزي ورئاسة الوزراء، ومن ضمن الحلول المطروحة صرف قروض سريعة للمنشآت التي أضيرت على أن يكون التسديد بعد 6 أشهر، إضافةً إلى الإعفاء من الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر.

وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية، أن الاحتياط العام للغرفة لا تملك الغرفة أن تقدم منه قروضا للتجار داخل الإسماعيلية، لأن الاحتياط العام يخضع لوزارة التجارة والصناعة، وأنه تجب موافقة الاتحاد العام أولًا، ثم يتم رفع الأمر لوزارة التجارة والصناعة؛ وهذا ما يتم حاليا.  

وأكد المهندس أحمد عثمان، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، أكد له في اللقاء الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، أن المخزون الاستراتيجي في آمن، وأن معرض "أهلا رمضان" الذي سيتم تفعيله بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحال الكبرى، سيكون بديلا مطمئنا للمستهلك؛ بعد أن تم إلغاء المعارض بكل المحافظات، كما أن الأزمة أظهرت تجار مصر الذين كانوا على قدر المسئولية وساهموا في التغلب على الأزمة، وأن التعقيم والأمان والاشتراطات الصحية التي وضعتها الدولة، هي أول الشروط لإعادة فتح أي منشأة تم إغلاقها احترازيا بسبب كورونا.

وفي سياق متصل، أشار رئيس غرفة الإسماعيلية، إلى أن شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وافق على عمل عدد من الشوادر بالإسماعيلية، وتم إخطار الأحياء والمراكز لتحديد الأماكن، وستكون ثابتة للسلع الغذائية والخضر والفاكهة وفي متناول المستهلك وتقل عن الأسواق الخارجية بما لا يقل عن 20 %. و

أوضح أن لجنة ستنعقد خلال أيام لوضع الشروط والعقود للمنافذ ، خاصة والغرفة ستقوم بتسليم هذه الشوادر بالمجان ، وتتحمل أيضا تكلفة المياه والكهرباء وتجهيز الشادر كاملا.
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