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رياضة

إعلامي جزائري لـ صدى البلد: دول أفريقيا وآسيا تساند مصر في المنافسة على استضافة مونديال 2030

السبت 18/أبريل/2020 - 10:59 ص
بشير عابد خليل الإعلامى
بشير عابد خليل الإعلامى بجريدة الهداف الجزائرية
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يسرى غازى
أكد بشير عابد خليل، الإعلامى والصحفي بجريدة "الهداف" الجزائرية، أن دول أفريقيا وآسيا تساند مصر في المنافسة على استضافة بطولة كأس العالم ٢٠٣٠.


كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلن منذ فترة عن اعتزام مصر التقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.


وقال بشير عابد خليل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر أصلا مختصة في تنظيم التظاهرات العالمية سواء الرياضية أو الاقتصادية او حتى المؤتمرات ونقطة قوة مصر تكمن بالدرجة الأولى في خبرتها الطويلة والواسعة في الجانب التنظيمي اللوجيستي.


وأضاف أن مصر من الدول القليلة التى تمتلك باعا طويلا فى القارة السمراء، وعلى الجانب التنظيمي مصر اختصاص درجة أولى، والجانب الثاني بلد سياحي بمعنى تتوافر به هياكل سياحية جيدة بخصوص عدد الفنادق أو حتى وسائل النقل.


وتابع: "ونعود إلى النقطة الأهم توفر الهياكل الرياضية بالعدد الكافي من الملاعب الرئيسية أو حتى ملاعب التدريب، وأعتقد أنها بحاجة إلى ملعبين جديدين اثنين على الأقل، لكن وبعد السرعة الكبيرة في الإنجازات حاليا بمصر مثل العاصمة الإدارية يكون عندها متسع من الوقت لإنجاز ملاعب جديدة"، لافتا إلى أنه "حتى في الجانب الأمني أعتقد أن مصر متحكمة في الوضع".


واستطرد قائلا: "مصر تمتلك حضارة بآلاف السنين والقارة الأفريقية والدول العربية من الاتحاد الآسيوي سيصوتون لصالح مصر دون تفكير، وفي اعتقادي لن يوجد أي بلد يعارض ترشح مصر لأنه سيكون انتصارا للقارة الفوز لثاني مرة، حيث سبقتها جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠ والأول لدول شمال أفريقيا".
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