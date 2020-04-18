باراتداء الكمامات.. عالم فيروسات بلجيكي يقترح استكمال الدوري ببلاده

قدم البلجيكي مارك فان رانست أخصائي علم الفيروسات والأوبئة مقترحا، باستئناف مسابقات كرة القدم في البلاد بارتداء اللاعبين الكمامات خلال المواجهات.





وأضاف فان رانست الذي تستعين به الحكومة البلجيكية لمواجهة كورونا لصحيفة لو سوار البلجيكية: يمكن استقبال مسابقات الدورى بارتداء الكمامات خلال المباراة وأعتقد أن هناك كمامات مضادة للتلوث يمكن ارتدائها وسبق أن استخدمها لاعبو كرة القدم الأمريكية وراكبي الدراجات.





وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن إلغاء المسابقة الموسم الحالي وتتويج فريق كلوب برج المتصدر باللقب إلا أن الاتحاد الأوروبي ضغط على الاتحاد البجيكي ليتم التراجع في القرار.





ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا مع الاتحادات المحلية يوم 24 أبريل المقبل لبحث مصير الدوريات.