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برلمان

وكيل اتصالات البرلمان: بحث تغيير أسعار وباقات الإنترنت لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد النائب أحمد بدران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة زيادة سعة باقات الإنترنت مع تقليل أسعارها، خاصة خلال الفترة الحالية، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحفيز المواطن على البقاء في المنزل وعدم الخروج، تفعيلا لقرارات الحكومة الاحترازية.


وطالب بدران، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالقضاء على أزمة بطء الإنترنت التي زادت خلال الفترة الأخيرة بزيادة السرعات الحالية، بجانب الانقطاع المفاجئ للمكالمات، مرجعا أسباب هذه الأزمات إلى مشاكل فنية وتقنية من جانب شركات الاتصالات في مصر، الأمر الذي أثار غضب وشكاوى المواطنين خلال الآونة الأخيرة.


وأشار النائب إلى أن اللجنة ستتطرق إلى أزمة الإنترنت وشبكات الاتصال خلال الاجتماعات المقبلة بحضور المسئولين، للوقوف على أسباب هذه الأزمة وبحث طرق حلها، بجانب العمل على تغيير سرعة وأسعار باقات الإنترنت الحالية.
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