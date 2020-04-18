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تعليم

تطهير وتعقيم مستشفى الهلال الأحمر وأبو العزايم بالسويس

السبت 18/أبريل/2020 - 11:57 ص
جامعة السويس
جامعة السويس
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حسن غنيمة

واصلت جامعة السويس، أعمال التطهير والتعقيم التى تقوم بها فى المصالح الحكومية والعامة فى إطار مشاركتها المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة.


توجه فريق التعقيم بجامعة السويس برئاسة سمير عبد السلام، أمين الجامعة، اليوم، لمستشفى الهلال الأحمر واللجنة الطبية بمستشفى أبو العزايم بالسويس.


قام فريق بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع مرافق مستشفى الهلال الأحمر بالكامل علاوة على مبنى اللجنة الطبية بمنطقة أبو العزايم بحى الاربعين من مكاتب وغرف كشف ومبان مختلفة.


ومن جانبه صرح الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة كانت حريصة منذ اليوم الأول لأزمة انتشار فيروس كرورنا أن تشارك الدولة فى مواجهة هذا الوباء المنتشر فى العالم كله من خلال تشكيل فريق تعقيم لتطهير جميع المصالح والأماكن التى تشهد تجمعات للحد من انتشار الفيروس.


وأضاف الشرقاوى أن الجامعة أنشأت خط تصنيع المستلزمات الطبية من أقنعة الوجه، وأغطية الرأس وجوانيات العمليات ذلك لتوفيرها لأماكن الحجر الصحي بالمحافظة والمستشفيات المختلفة بإقليم الجامعة.

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