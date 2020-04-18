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حوادث

أمن الجيزة يضبط عاطل بحوزته 2 كيلو مخدرات في الصف

السبت 18/أبريل/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش بمنطقة الصف.

وردت معلومات اكدتها التحريات بمباحث مركز شرطة الصف مفادها قيام "نادي س . ع" عاطل بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بحوزته 21 قطعة لجوهر المخدر وزنت جميعها 2 كيلو و300 جرام، و2 هاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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