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تعليم

جنوب الوادى تحصل على المركز الثانى في مجال المراسل التليفزيونى في إبداع 8

السبت 18/أبريل/2020 - 12:04 م
إبداع 8
إبداع 8
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في الموسم الثامن من مهرجان "إبداع ٨"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار رئيس الجامعة، إلى حصول الطالبة آية خميس مسعود، بالفرقة الرابعة بكلية الآثار، على المركز الثانى في مجال المراسل التليفزيوني، وحصول الطالبة ماري شهيد راشد، بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، على مركز أفضل غناء عن عرض مسرحية "حلم يوسف".


ونوه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى فوز عبير محمود أبو المجد، الفرقة الثانية بكلية الحقوق، على أفضل ممثلة ثانية في مجال العروض المسرحية عن عرض "حلم يوسف".


وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت نتائج مسابقة مهرجان "إبداع 8" لطلاب الجامعات، للمرة الأولى "أون لاين"، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و رصدت 5 ملايين جنيه إجمالي قيمة جوائز المهرجان.


يذكر أن 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات شاركوا في المسابقة، التي أقيمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 23 مجالا فنيا وإبداعيا وثقافيا، بقيمة جوائز 5 ملايين جنيه.


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