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كنت خائفة..رسالة من دكتورة أمراض صدرية بمستشفى عزل 15 مايو

السبت 18/أبريل/2020 - 10:57 ص
دكتورة سارة الحديدي،
دكتورة سارة الحديدي، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى 15 مايو
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة سارة الحديدي، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى عزل 15 مايو، إنها كانت ممن طالبوا بأن تنضم للطاقم الطبي بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا وعلاج المصابين منه.


وتابعت  الحديدى، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها بعيدة عن بيتها منذ الأسبوع الماضي، موضحة أنه حان الوقت الذي يتطلب من كل الأطباء أن يتحدوا ويتكاتفوا لمساعدة الدولة لتخطي تلك الأزمة.


وقالت سارة الحديدي: بالتأكيد كان بداخلى خوف ورهبة من اتخاذها قرار الانضمام إلى مستشفى عزل 15 مايو، ولكن أيضًا صاحب ذلك برغبة في تقديم الدور تجاه الوطن.


وأشارت إلى أن معظم الحالات في مستشفى عزل 15 مايو مستقرة ودرجة الاصابة بالمرض بسيطة، وان الاوضاع مازالت مطمئنة وغير مقلقة على الإطلاق.


كما أكدت  ضرورة الالتزام في الفترة القادمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاختلاط للوقاية من الفيروس، وان يتم التعامل مع المصابين وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ويتم تصنيف المصابية وفقًا لدرجة إصابتهم من الأكثر خطورة إلى الحالة الأكثر استقرار.

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