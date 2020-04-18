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توك شو

الزراعة: 200 ألف فدان قمح زيادة في محصول الموسم الحالي ..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 12:27 م
القمح
القمح
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القمح على رأس المحاصيل الاستراتيجية للدولة، موضحا أن هناك جهودا بذلت بشأن زيادة المحاصيل هذا العام.

أضاف «محمد القرش» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد» أن زراعة 200 ألف فدان زيادة الموسم الحالي بنسبة إنتاج 9 ملايين طن تساهم في فترة الاحتياطي المصري.

وأوضح معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقا مع شركات السكر لزيادة كميات السكر المنتجة، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل، واحتياطي للمحاصيل وكميات كبيرة في الإنتاج.

ونوه بأن وزارة الزراعة لديها العديد من المشروعات القومية والتنموية بإنشاء محطات بحثية وممل لتحليل الأراضي والمياه وتهيئة الأراضي لتشجيع المستثمرين، مؤكدا أن هناك خطوات جادة لتحقيق الأمن الغذائي ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل جيد وباقي التزام المواطن والتزام المنزل وتجنب مصادر العدوى، الدولة تبذل ما في وسعها لتشجيع المواطن علي البقاء في المنزل وفي نفس الوقت حريصة علي استمرار عجلة الانتاج والاقتصاد.

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