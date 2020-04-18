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حوادث

إعلان على وظائف بمواقع التواصل.. سيدة تنشئ شركة وهمية للنصب على الشباب

السبت 18/أبريل/2020 - 11:56 ص
مواقع التواصل الاجتماعى
مواقع التواصل الاجتماعى
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والاحتيال على راغبى العمل داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم.
 
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "حاصلة على دبلوم تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" بممارسة نشاط احتيالي غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، حيث قامت بإدارة شركة "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى قدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزتها على خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، ووثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، وكمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها "أسماء العديد من ضحاياها راغبى الالتحاق بالوظائف"، ومجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد.

أمكن الاستدلال على أحد ضحاياها، وهو طالب – مقيم بالمنوفية، وبسؤاله قرر بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك.

وبمواجهة المتهمة المضبوطة، اعترفت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم.
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