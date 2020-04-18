لمواجهة كورونا.. محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات رش وتطهير كافة المرافق والمنشآت

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات رش وتطهير كافة المرافق والمنشآت مستمرة بجميع المراكز والأحياء لافتا إلى أنه كلف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقرى لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الالى وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكافة المرافق بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأشار المحافظ إلى أن حملات التطهير تتم بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطرى والصحة والزراعة والمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط ، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب ، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال ؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة .

حيث تضمنت حملات اليوم تطهير المرافق بمركز أسيوط بمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس المركز وبمركز ساحل سليم بمشاركة اسامة سحيم رئيس المركز وبمركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس المركز والبدارى بمشاركة محمد حسن رئيس المركز ومركز ابنوب بمشاركة تاج جلال ابوسداح رئيس المركز .





وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



