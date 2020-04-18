رئيس مدينة العلمين لـ النواب: استكمال البناء رغم مواجهة كورونا

قال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن تعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار واضحة، وهي الحفاظ على العمال من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى استمرار الأعمال وعدم التراخي.





وأكد رئيس جهاز العلمين الجديدة، لوفد لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أن جميع الشركات العاملة بالمدينة، لديها إصرار على العمل والبناء، واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكشف المهندس أسامة عبد الغني، أن هناك جروب الواتساب لجهاز مدينة العلمين، وجميع الشركات للتواصل على مدار اليوم، والإبلاغ الفورى عن أي مشكلة، وهناك تعليمات واضحة أنه في حال وجود أي حالة اشتباه إصابة بكورونا، يتم عزل العامل فورا واتخاذ جميع الإجراءات الطبية، مؤكدا وجود وحدات طبية مجهزة بكل المواقع.





وتفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.





يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.





يترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.





جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الميدانية الثانية للجنة، حيث تفقدت الأسبوع الماضي سير العمل بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بخصوص الزيارتين لعرضه على رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.



