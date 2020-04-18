ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إيران إلى 5031 حالة





وقالت اللجنة في بيان بثه التليفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، بارتفاع عدد الإصابات فى إيران بفيروس كورونا لـ 5031 حالة.يذكر أن الصين، مصدر فيروس كورونا، سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.