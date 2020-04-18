AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس جهاز العلمين الجديدة لـ النواب: العمالة رأس المال الفعلي للمشروعات

السبت 18/أبريل/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
عقد المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية للجنة الإسكان بالبرلمان، لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وطمأن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الوفد البرلماني، مؤكدا الالتزام بكافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل من جانب الشركات العاملة في المشروعات المختلفة.

وقال المهندس أسامة عبد الغني: إن العمالة هي رأس المال الفعلي للمشروعات، لذلك نحرص كل الحرص على عمليات التعقيم والتطهير الدائم لمواقع العمل، وكذلك أماكن التسكين الخاصة بالعاملين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة للشركات بضرورة الالتزام بالتعليمات وفي حال المخالفة يتم توقيع العقوبات التدريجية والتي تصل إلى حد إلغاء التعاقد.

وأعلن أن هناك حرصا شديدا على منع التجمعات، مشيرا إلى أنه أيضا تم تقليل المعاملات الورقية والتعامل الدائم من خلال الوسائل الإليكترونية المختلفة.

وأكد أن العلمين الجديدة منظومة في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كاملا بين كافة أجهزة الدولة لنجاح المشروع وإزالة كافة العقبات.

ولفت إلى أن هناك متابعة دورية من جانب مسئولي الحكومة سواء بالتواصل والاطمئنان على سير العمل، فضلا عن الزيارات التفقدية لعدد من الوزراء ومسئولي الحكومة.

يشارك في الجولة التفقدية، النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئولو الإسكان: تشطيب 15 عمارة بمنطقة الداون تاون.. وتوجيه بسرعة الانتهاء من المنطقة الترفيهية للاستفادة منها

رئيس جهاز العاصمة الإدارية : وحدتان صحيتان وأطباء 24 ساعة لمواجهة كورونا

مسئولو العاصمة الإدارية يستعرضون الإجراءات الاحترازية للعمال أمام وفد البرلمان

"إسكان النواب" تتفقد عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة

وفد إسكان البرلمان يتفقد أعمال إنشاء كوبري السعداء بالكيلو 94

إسكان البرلمان: العاملون بالعلمين الجديدة فى يد أمينة.. والأعمال عادت بنسبة 80%

ترشيحاتنا

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

كيفية استخراج لقاح لفيروس كورونا من البيض

علي معلول: أردنا الانتقام من الزمالك بعد سوبر الإمارات.. حسام حسن: القطبان يفاوضنني

الجمهور يطارد هيفاء وهبي.. تفاصيل

الإفتاء: الانتحار من الكبائر.. والمنتحر ليس بكافر

العثور على طفلة اختطفتها والدتها منذ 6 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير