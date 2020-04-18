رئيس جهاز العلمين الجديدة لـ النواب: العمالة رأس المال الفعلي للمشروعات

عقد المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة.





يأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية للجنة الإسكان بالبرلمان، لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.





وطمأن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الوفد البرلماني، مؤكدا الالتزام بكافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل من جانب الشركات العاملة في المشروعات المختلفة.





وقال المهندس أسامة عبد الغني: إن العمالة هي رأس المال الفعلي للمشروعات، لذلك نحرص كل الحرص على عمليات التعقيم والتطهير الدائم لمواقع العمل، وكذلك أماكن التسكين الخاصة بالعاملين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة للشركات بضرورة الالتزام بالتعليمات وفي حال المخالفة يتم توقيع العقوبات التدريجية والتي تصل إلى حد إلغاء التعاقد.





وأعلن أن هناك حرصا شديدا على منع التجمعات، مشيرا إلى أنه أيضا تم تقليل المعاملات الورقية والتعامل الدائم من خلال الوسائل الإليكترونية المختلفة.





وأكد أن العلمين الجديدة منظومة في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كاملا بين كافة أجهزة الدولة لنجاح المشروع وإزالة كافة العقبات.





ولفت إلى أن هناك متابعة دورية من جانب مسئولي الحكومة سواء بالتواصل والاطمئنان على سير العمل، فضلا عن الزيارات التفقدية لعدد من الوزراء ومسئولي الحكومة.



