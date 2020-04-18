ساندرو روسيل: برشلونة سبب دخولي السجن





وكان ساندرو روسيل تولى رئاسة نادي برشلونة في عام 2010، قبل أن يستقيل في 2014، بعد اتهامه بقضايا فساد، خلال فترة توليه رئاسة النادي الكتالوني".





وقال ساندرو روسيل في حوار لصحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لو لم أكن رئيسًا لبرشلونة لما ذهبت إلى السجن، ليس لدي أي شك في ذلك".





وأضاف: "كما أنني لا أعتقد أن أي شخص كان سيحقق معي تجاريًا، ولم يتجسس عليّ، كما لم يكن لدي مثل هذه الملاحقة الضريبية العدوانية ، خلال فترة رئاستي للنادي".





وتابع: "72 إجراء من وكالة الضرائب ضدى منذ انتخابي رئيسا لبرشلونة، قبل أن أكون رئيسًا، لم توجد هناك عمليات تفتيش ضريبية على النادي".

أكد ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق، أنه لم يكن ليدخل السجن طوال حياته، إذا لم يتول رئاسة نادي برشلونة.