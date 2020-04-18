سالسا في زمن الكورونا.. شاهد.. تدريب الرقص عن بعد

عرضت قناة "يورونيوز"، فيديو عن مدربة رقص "سالسا" سورية تعلم طلابها عن بعد.





بعد أن أجبرها فيروس كورونا الجديد، لا الحرب هذه المرة على التزام منزلها في العاصمة السورية دمشق، تواصل ألين سروجي، مدربة رقص السالسا، تعليم طلابها من خلال دورات مصورة وفيديوهات تقوم بتحميلها عبر الإنترنت.

على إيقاع أنغام موسيقى أغنية كولومبية تتنقل سروجي بخفة شديدة وهي محاصرة في غرفة الجلوس، في بلد أنهكته الصراعات الداخلية وحروب إقليمية وجدت من ساحته ملاذا لها، وتصور نفسها بنفسها من خلال استخدام هاتفها المحمول.

تقوم المرأة البالغة من العمر 35 عاما، بهذا العمل يوميا ومنذ شهر تقريبا منذ أن قررت تعليق الدوام في مدرستها لتعليم الرقص في دمشق، في إطار إجراءات وقائية اتخذتها لحماية نفسها وطلابها بمواجهة الفيروس.

ومن ثم تقوم بتحميل الفيديوهات المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدافعة عن آخر ما تبقى لها من آمال في هذا البلد المدمر أصلا.





تقول سروجي إنها لم تقم يوما بهذه الخطوة، حتى "في أيام الحرب، عندما كانت القذائف تتساقط من حولها، إلا أن فيروس كورونا كان أقوى من الحرب".