دهان ٢٨٧٢ واجهة مبنى باللون الموحد بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة نسب تنفيذ اعمال دهان واجهات المبانى ضمن الخطة الموضوعة لتطوير وتجميل المحافظة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بنطاق المحافظة.





أكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد مشيرا إلى الانتهاء من طلاء ٢٨٧٢ واجهة مبنى من إجمالى ٦٨٩٠ مبنى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمعالجة التشوه البصرى للمبانى وإعطاء لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعه المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة ودفع عجله العمل بها وازاله المعوقات التى تحول من استكمالها فضلا عن تنفيذ الاجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين.





وفى سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وقوات الأمن ‏بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق ‏المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ‏المخالفين وإحالتهم للنيابه العسكرية وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية مؤكدا إلى استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز المحافظة ‏لحين الإنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من ‏عليها.