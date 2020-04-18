تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. صندوق تحيا مصر يعيد الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.. تطوير وإعمار المنازل المتدهورة بالمحافظات بتكلفة 100 مليون جنيه

حصاد المرحلة الثانية لصندوق تحيا مصر:

إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلًا في 44 قرية بالمحافظات

325 مليون جنيه لتطوير 10 آلاف منزل متهالك وآيل للسقوط

100 مليون جنيه لتوفير سكن لـ 2880 أسرة في أنحاء الجمهورية









أنهى صندوق "تحيا مصر"، المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية، ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجًا، وتضمنت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلًا في 44 قرية، تفعيلا لبروتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان، وذلك لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه.











وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة أطراف العمل المجتمعي وصندوق تحيا مصر والحكومة بما يدعم جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.











وأضاف المدير التنفيذي، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي وتم تسليم 1600 منزل، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة المنازل تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف.









وأوضح أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من ذوي الهمم، الأرامل، والسيدات المعيلات، والعمالة غير المنتظمة.











وقال المدير التنفيذي، إن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنازل المتدهورة شملت القرى التالية : قريتي النجيلي ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وأيضًا قرية بلشاي مركز كفر الزيات، وقرية حنوت مركز زفتى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى قريتي الملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وقرية العطوى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وقرية كفرالروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.









كما شملت هذه المرحلة قرية مراد الجندي مركز طامية، وقرية الحجازة مركز سنورس، وقريتي جويلي وابجيج مركز الفيوم، وقرية السعدة البحرية مركز إطسا، وقرى الحامولى والنزلة والمشرك قبلي والمشرك بحرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.









وأشار المدير التنفيذي، إلى أنه تم أيضًا تطوير إهناسيا مركز الأمراء، قريتي ابويط ومعصرة أبو صير مركز الواسطى، قرية الحرجة مركز ناصر، قرية باها مركز بني سويف، ناهيك عن قريتي صفط راشين ومنشية محمد رضوان مركز ببا، وقرى عزبة الصعايدة ودشاشة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى قرى الفلاح وأبو الاكحل وأبو عقيلة وعطف حيدر والمسيد ومفوز طيبة مركز العدوة بمحافظة المنيا.









وأ ضاف أنه تم أيضا تطوير قرية نزه قرار مركز منفلوط وباقور مركز ابوتيج بمحافظة اسيوط، وأيضًا قرية الإصلاح مركز البلينا، وقرية الأحايوة قبلي مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقريتى نجع الرماش والسويس مركز قفط بمحافظة قنا، فضلًا عن قريتي السيول وحاجر الضبعية مركز القرنة، وقرية المهيدات مركز الطود بمحافظة الأقصر، وقرية القوز مركز دراو وقرية عرب كيما مركز كوم امبو بمحافظة أسوان.











وتابع المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، أنه بتنفيذ البروتوكول الثالث لتطوير المنازل المتدهورة، يصبح إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها 10 آلاف و174 منزلا في مختلف أنحاء الجمهورية، بتكلفة مالية قدرها 325 مليون جنيه.







