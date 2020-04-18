إسكان النواب لرئيس مدينة العلمين: توقف العمل يضر بالاقتصاد

أكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حرص اللجنة على مساندة جميع المشروعات القومية، مشيرا إلى أنها الزيارة الثانية للجنة إلى مدينة العلمين الجديدة بعد تفقد الأعمال في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.





وأشاد النائب، خلال لقائه على رأس وفد برلماني مع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، المهندس أسامة عبد الغني، بدوران حركة العمل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين العاملين، قائلا : "العامل رأس مال مصر.. وكلنا جنود عاملة لخدمة البلد".





وأكد أن الجميع يسعى لاستمرار العمل، مشيرا إلى أن توقف العمل يضر بالاقتصاد، متوجها بالشكر لكافة جهات الدولة على تعاونها الدائم مع المسؤولين في المشروعات القومية والحرص على استمرار العمل.





من جانبه قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن ما شاهده أعضاء اللجنة اليوم بمدينة العلمين الجديدة صورة مشرقة لكل مصر، لاسيما الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.





وأشار المغازي، إلى أن جهاز مدينة العلمين الجديدة كان سباقا في إجراءات الوقاية قبل أزمة فيروس كورونا، مستشهدا بالاستعانة بشركة متخصصة في مجال حماية البيئة.





فيما قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن الإدارة قبل أن تكون علم فهي فن، وما تشهده مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة في الإدارة نموذج مشرف ويحتذى به.



