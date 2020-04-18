ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أوريجي.. فيديو

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق.

وأتم أوريجي الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عامه الـ25، اليوم، السبت، حيث أنه من مواليد 18 أبريل 1995.

كان أوريجي سجل هدفين تاريخيين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، والذي صعد فيه إلى المباراة النهائية، بعد الهزيمة على يد البارسا في كامب نو بنتيجة 3-0.





ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف أورجي الثاني التاريخي في برشلونة معلقًا عليه: "يوم ميلاد ديفوك، يبدو أنها فرصة مثالية للاستمتاع بإعادة مشاهدة هذا الهدف الأيقوني الرائع!".