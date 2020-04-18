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رياضة

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أوريجي.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 12:02 م
أوريجي
أوريجي
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إسراء أشرف
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق.

وأتم أوريجي الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عامه الـ25، اليوم، السبت، حيث أنه من مواليد 18 أبريل 1995.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يوم ميلاد سعيد، ديفوك!".

كان أوريجي سجل هدفين تاريخيين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، والذي صعد فيه إلى المباراة النهائية، بعد الهزيمة على يد البارسا في كامب نو بنتيجة 3-0.

ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف أورجي الثاني التاريخي في برشلونة معلقًا عليه: "يوم ميلاد ديفوك، يبدو أنها فرصة مثالية للاستمتاع بإعادة مشاهدة هذا الهدف الأيقوني الرائع!".
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