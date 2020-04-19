موسم الخير.. استمرار توريد القمح بالمحافظات.. واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع

توريد 1185 طن قمح في شون وصوامع الدقهلية

حصاد 4060 فدان قمح بالبحيرة وتجهيز 28 شونة وصومعة للتوريد

بإجمالي 167 طنا.. انتظام توريد القمح للصوامع والشون في المنيا





مع بدء موسم توريد القمح تجري الاستعدادات المكثفة بمحافظات الجمهورية في الشون والصوامع لاستقبال القمح من المزارعين.





ففي محافظة الدقهلية .. واصلت صوامع وشونة المحافظة فى استقبال عمليات توريد القمح، والتى بدأت منتصف الشهر الحالى وذلك لليوم الرابع على التوالى.







ووصلت الكميات التى تم توريدها حتى صباح اليوم إلى 1185 طنا بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.







وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه أنه يتوقع أن تصل الكمية المورده هذا العام إلى 225 ألف طن، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263323 فدانا فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.







وأضاف وكيل الوزارة، أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونه و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.







وأوضح أنه تم بدء الاستقبال مبدئيا في 5 صوامع فقط وهى صوامع سندوب سعة 225 ألف طن وصوامع بهرند سعة 20 ألف طن وصوامع شربين سعة 60 ألف طن وصوامع ميت غمر سعة 60 ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة 10 ألف طن، مشيرا إلى أن باقى الصوامع والشون ستبدأ فى استقبال الموردين تباعا.





وفى محافظة البحيرة.. أكد اللواء هشام آمنة - محافظ الاقليم على استمرار أعمال حصاد القمح بنطاق المحافظة ، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم حصادها حتى صباح اليوم السبت بلغت 4060 فدان .







وأضاف المحافظ أن اجمالي المساحه المنزرعه بالقمح لهذا العام بلغت 386705 فدان، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة ، مؤكدا على ان تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.







وكانت وزارة الزراعة قد حددت سعر القمح حسب درجات النظافة، وتم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 670 جنية مصرى ودرجة 23 هو 685 جنية مصرى ودرجة 23,5 هو 700 جنية مصرى.



وفى محافظة المنيا.. أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، ، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطا\دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الخميس، بلغت 167 طنا و807 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.





وقال المحافظ إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.





كما وجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.





كان محافظ المنيا، قد أعلن عن زراعة 249 ألفا و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث بدا موسم توريد محصول القمح أمس الأربعاء 15-4-2020، ويستمر حتى 15-7-2020.





من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الاقماح المحلية باستخدام المواد الموصي بها، كما ستقوم بتأمين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين.











