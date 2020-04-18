رغم الحظر.. محمد رمضان يستفز جمهوره من الجونة عاريًا

بينما ظهر في الفيديو، كل من محمد رمضان، ونور، والمخرج محمد سامي، بجانب كل فريق عمل المسلسل، دون ارتداء أي فرد سواء كمامة أو جوانتي واقي من الفيروس، وكأنه يتحدى فيروس كورونا، ويقلل من أهمية الإجراءات المبذولة من قبّل الدولة.