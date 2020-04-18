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برلمان

حساسين للمحافظين: أمامكم مهمة قتالية لمواجهة مخالفات كورونا يوم شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى من جميع المحافظين متابعة تنفيذ جميع الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال شم النسيم.

تضمنت الإجراءات تطبيق إجراءات الحظر يومى الجمعة والسبت عليه من حيث الغلق التام لكافة المحال التجارية والمولات مع إيقاف حركة التنقل بين المحافظات وأتوبيسات الرحلات والمترو والمواصلات العامة والحركة النهرية والغلق الكامل لكافة المنتزهات والشواطئ.

وقال " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم، ان جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى يجب ان يعتبروا أنفسهم فى مهمة قتالية وقومية لمواجهة جميع أنواع المخالفات لإجراءات مجلس الوزراء مؤكدا ضرورة مواجهة المخالفين بكل قوة وحسم وتطبيق القانون على الجميع بدون أى استثناءات مناشدا جميع المصريين الالتزام بتعليمات الدولة للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
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