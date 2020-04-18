حساسين للمحافظين: أمامكم مهمة قتالية لمواجهة مخالفات كورونا يوم شم النسيم

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى من جميع المحافظين متابعة تنفيذ جميع الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال شم النسيم.





تضمنت الإجراءات تطبيق إجراءات الحظر يومى الجمعة والسبت عليه من حيث الغلق التام لكافة المحال التجارية والمولات مع إيقاف حركة التنقل بين المحافظات وأتوبيسات الرحلات والمترو والمواصلات العامة والحركة النهرية والغلق الكامل لكافة المنتزهات والشواطئ.



