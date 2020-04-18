AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد..الأطباء يستخدمون أدوية الملاريا في علاج فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نورهان رأفت
قال خالد زمزم مصاب بـ فيروس كورونا مقيم في روسيا: إن الأطباء يستخدمون أدوية الملاريا وأخرى مضادة للفيروسات في علاج فيروس كورونا.

وأضاف خالد زمزم خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية العربية، أن هناك بعض الأدوية يأخذها مصابو كورونا في روسيا لا يتم الإفصاح عنها .

وأشار إلي أنه ليس كل المرضي يخضعون لنفس الأدوية والعلاجات، كما أنه لا يمكنه تحديد نوع العقاقير بشكل دقيق.

وأوضح أنه راض جدا عن النتائج ، وأن حالته الأن جيدة وأفضل مما كانت عليه في السابق.

وتابع : أنه يبلغ من العمر 53 عاما، والممرضة التي كانت ترافقه في الحجز أصيبت بالفيروس ولكنها الأن في مرحلة حجر منزلي وبصحة جيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسماء.. تعرف على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج كورونا حتى الآن

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

ليس خاصًا بـ الملاريا ولا الإيدز.. عقار جديد يساعد في علاج كورونا

بعد الحديث عن علاجها لـ كورونا.. صحة البرلمان: لا توجد أدوية للملاريا في الصيدليات

فيروس كورونا.. استياء برلماني بسبب سحب أدوية الملاريا والمناعة من السوق.. نواب: تهدد المرضى الحقيقيين.. ولا يوجد علاج لكورونا إلى الآن

نقيب الأطباء في إيطاليا .. يتقدم بالشكر إلى مصر ..ويكشف ٣علاجات لفيروس كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

دعاء الصباح في آخر أسبوع من شعبان .. 21 كلمة أوصى النبي بترديدها 4 مرات

اغتنمها في آخر أسبوع من شعبان.. هذه الصلاة تنجيك وتفرج همك وبها يقضي الله حاجتك

بالصور وجه طفلة ميتة يظهر على نافذة سيارة والديها

باحثون بجامعة كامبريدج: تفشي فيروس كورونا بدأ في 13 سبتمبر الماضي

الجمهور يطارد هيفاء وهبي.. تفاصيل

خالفوا قرار الحظر.. الداخلية تضبط 392 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور