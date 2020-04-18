شاهد..الأطباء يستخدمون أدوية الملاريا في علاج فيروس كورونا

قال خالد زمزم مصاب بـ فيروس كورونا مقيم في روسيا: إن الأطباء يستخدمون أدوية الملاريا وأخرى مضادة للفيروسات في علاج فيروس كورونا.





وأضاف خالد زمزم خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية العربية، أن هناك بعض الأدوية يأخذها مصابو كورونا في روسيا لا يتم الإفصاح عنها .





وأشار إلي أنه ليس كل المرضي يخضعون لنفس الأدوية والعلاجات، كما أنه لا يمكنه تحديد نوع العقاقير بشكل دقيق.





وأوضح أنه راض جدا عن النتائج ، وأن حالته الأن جيدة وأفضل مما كانت عليه في السابق.





وتابع : أنه يبلغ من العمر 53 عاما، والممرضة التي كانت ترافقه في الحجز أصيبت بالفيروس ولكنها الأن في مرحلة حجر منزلي وبصحة جيدة.