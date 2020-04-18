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ثقافة

تلبية لرغبة المتابعين لقناة وزارة الثقافة.. إذاعة حفل جديد لعمر خيرت احتفالا بأعياد الربيع

السبت 18/أبريل/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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طارق موسى
تلبيه لرغبة آلاف المتابعين لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب واحتفالا بأعياد الربيع وعيد القيامة يتم بث حفل جديد للموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات المبادرة الإليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك " وذلك فى التاسعة مساء غد الأحد "19 أبريل". 

يتضمن البث مجموعة من أشهر مؤلفات خيرت التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، فى هويد الليل ، زى الهوا ، فيها حاجة حلوة ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، عارفة ، قضية عم احمد ، انت المصرى ، البخيل وانا ، ١٠٠ سنة سينما وغيرها . 

يعقبه العرض المسرحى فراجيل وهو نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار ، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية واداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام أيضا بالاخراج ، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت ، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن ، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وأفكار متنوعة.
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