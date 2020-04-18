AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عمان تسجل 6 حالات وفاة و1180 إصابة حصيلة لـ كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:27 م
عمان تسجل 6 حالات
عمان تسجل 6 حالات وفاة و1180 إصابة حصيلة لـ كورونا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في السلطنة إلى 6 حالات.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إلى تسجيل 111 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1180 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت إلى 33 حالة لعمانيين، و78 حالة لغير عمانيين، لافتة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 176 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا

الصحة العمانية: 33 إصابة جديدة بكورونا.. وتماثل 61 للشفاء

سلطنة عمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العمانية: ارتفاع إصابات كورونا في البلاد لـ٤٨٤ حالة

سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

6 حالات وفاة.. السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانها.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

بن عيادة لـ صدى البلد: لا أخشى فشل التجربة الجزائرية في مصر.. وبن شرقي الأفضل بأفريقيا

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

أمر عاجل يخص غاري حراء وثور

الأعلى للجامعات يبدأ اجتماعه الشهري لتحديد موعد الامتحانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور