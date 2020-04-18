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قلوب رحيمة..ممرضة ترسم البسمة بوجوه الأطفال المصابين بكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:32 م
قلوب رحيمة..ممرضة
قلوب رحيمة..ممرضة ترسم البسمة بوجوه الأطفال المصابين بكورونا
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فرح علاء الخولي

قالت مي منسي، ممرضة بمستشفى قها للعزل، إن من أصعب اللحظات التي تواجههم عند مواجهة فيروس كورونا هو دخول أطفال مصابين بالفيروس، قائلة: "كنا ورا الكمامات بنبكي عليهم".

وتابعت مي منسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كان أهم ما يشغلهم كطاقم طبي هو الحفاظ على الروح المعنوية للأطفال مصابي كورونا، والعمل على رسم الضحكة على وجوههم والتأكيد على انهم سيعودن الى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت.

وأَضافت ان كان من المهم جدًا طمأنة الاطفال وبناء ثقة بينهم وبين الطاقم الطبي حتى لا يشعروا بالخوف وعدم الراحة، موضحة أن دور الطاقم الطبي لا يتعلق بعلاج المرضى بشكل جسدي فقط انما أيضًا بالعمل على الجانب النفسي والعقلي بـأنهم اسوياء غير منبوذين اوما شبه ذلك.

وأكدت على ان يتم التواصل الدائم مع أهالي الأطفال، موضحة أنها في مستشفى العزل منذ 25 يوم تقريبًا، وان الوضع صعب في عدم القدرة على رؤية اولادها حتى بعد الخروج من المستشفى لانها تستقل شقة بمفردها في تلك الفترة.


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