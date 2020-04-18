الداخلية: ضبط 1667 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





حيث استكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1667 مخالفة مرورية متنوعة.





وضمت المخالفات 335 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و53 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و5 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة شروط الترخيص، ومخالفة واحدة للقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.